وزير التربية يشارك في الدورة الـ25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية ألكسو

شارك وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في الدورة العادية الخامسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”.

وحضر الاجتماع 20 دولة عربية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وقد عرض واجعوط، في مداخلته تجربة الجزائر في ضمان استمرار دوام الدراسة بعد انتشار فيروس كورونا وما اتخذته وزارة التربية الوطنية من تدابير وإجراءات لمجابهة تعليق الدراسة وإعادة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية.

وأشار الوزير الى أنه ومباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقديم العطلة المدرسة بداية من تاريخ 12 مارس 2020 ثم فرض الحجر الصحي بداية من تاريخ 19 مارس 2020 لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته.

وأضاف الوزير: “وبعد إقرار الحكومة التدابير الوقائية والاحترازية من تفشي الوباء وتلك المتصلة بالتباعد الاجتماعي، قامت وزارة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد التدابير المقررة في هذا الإطار، معتمدة على أولويات لمجالات مرتبطة بأبعاد بيداغوجية تمثلت أساسا في تجسيد التدابير المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته وضمان استمرار الخدمة العمومية للتربية والتعليم”.

بالإضافة إلى إعادة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية وتحديد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية.

كما أكد الوزير في مداخلته على حرص وزارة التربية الوطنية في الجزائر على ضمان استمرارية مرفق التربية من خلال ضمان تقديم حصص تعليمية عن بعد.

مضيف أن الوزارة سطرت خطة طوارئ عملية اعتمدت فيها على الامكانيات البشرية والمادية والتقنية المتوفرة والاستعمال الأمثل والعقلاني لها، لمجابهة تعليق دوام التعليم في جميع المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي.

مع مراعاة مبدأ الإنصاف بين فئات التلاميذ دون إقصاء، وإعطاء عناية خاصة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية.

وأضاف الوزير أيضا أنه قد تم الشروع في تنفيذ الخطة بداية من يوم 05 أفريل 2020، بالإعتماد على عديد الخيارات الموجهة للتلاميذ، بهدف ضمان استمرارية مرفق التربية لتقديم الخدمة التعليمية عن بعد.

وقال الوزير خلال مداخلته أن الفرصة كانت سانحة للإطلاق الرسمي لأول قناة تلفزية تعليمية معرفية في الجزائر عبر النظام الفضائي ألكوم سات-1، وقد أطلق عليها اسم ” المعرفة”.

وبلغ عدد الدروس المسجلة للبث عبر قناة المعرفة، 354 درسا، تحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية التي تم تأجيلها.

و أضاف الوزير أنه قد تم تسطير خطة عمل تضم كل الاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ في مراكز الإجراء.

مع مراعاة البقاء على اتصال دائم مع أعضاء اللجنة العلمية الوطنية لمتابعة انتشار الوباء والمشكّلة من خبراء في المجال الوبائي والصحي، لاتخاذ القرارات الصائبة والسليمة في حينها حفاظا على صحة التلاميذ، يضيف الوزير.