وزير التربية يشارك في المنتدى العالمي للتربية في لندن

شارك اليوم الاثنين وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ،في افتتاح فعاليات المنتدى العالمي للتربية الذي تحتضنه المملكة المتحدة بلندن. من 7 الى 10 ماي 2023. وذلك على رأس وفد يضم قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين.

وكان الوزير مرفوقا بسفير الجزائر بالمملكة المتحدة في افتتاح هذا المنتدى الذي سيعرف مشاركة ممثلي 150 دولة .

ويتناول المنتدى محاور تتعلق ببناء الصمود وتعزيز الاستدامة في التعليم، وتبادل التجارب في مواجهة التحديات التي تعرفها الاسرة التربوية على الصعيد العالمي.

كما يتناول استغلال الفرص في دراسة الحلول وبناء السياسات لتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة. ويعتبر المنتدى سانحة لإبراز مجهودات الدولة الجزائرية في مجال التكوين على المستوى الدولي.

والتقى الوزير على هامش فعاليات هذا المنتدى في يومه الأول كل من وزير التربية لجمهورية التونسية، ووزير التربية للجمهورية اوزباكستان، وسفير الجمهورية التركية.