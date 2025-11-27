وزير التربية يشدد على الشفافية في تسيير الخدمات الاجتماعية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس، على اجتماع مع رئيس ونائبي اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، ومسؤول هيكل التسيير لذات اللجنة، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيانٍ للوزارة، حرص سعداوي، خلال مختلف المراحل الانتخابية، على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في مجرياتها ونتائجها، وهو ما أفضى إلى تشكيل لجنة وطنية تتمتع بالشرعية اللازمة والمصداقية الكافية، بما يحمّل أعضاءها مسؤولية مواصلة العمل على قدر عال من الشفافية والنزاهة في تسيير وصرف المال العام، والسعي إلى تحقيق نجاعة أكبر في الأداء لضمان استفادة عادلة لكل العمال المستوفين للشروط.

وشدّد الوزير على الأهمية البالغة للدور الاجتماعي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، باعتبارها الأقرب إلى التطلّعات والانشغالات الاجتماعية لموظفي القطاع.

كما أكد الوزير اهتمامه الشخصي وحرصه على متابعة أداء اللجنة ومن خلالها اللجان الولائية في التكفل بانشغالات موظفي القطاع، بما يضمن الفاعلية والالتزام بالمسؤولية.

واستمع الوزير إلى عرض قدمه رئيس اللجنة حول الأنشطة التي قامت بها بعد تنصيبها بداية من شهر جوان إلى غاية شهر نوفمبر 2025. إضافة الى مجموعة من الانشغالات التي تخص حسن سير بعض اللجان الولائية.

وقد حثّ الوزير خلال الاجتماع على أهمية التكفّل بالملفات ذات الأولوية، ومنها تلك المرتبطة بالجانب الصحي، لا سيما الحالات المستعجلة، الأمراض المزمنة، والعمليات الطبية الحرجة التي تتطلّب متابعة فعلية وفعّالة لفائدة موظفي التربية على مستوى جميع الولايات.

كما دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى اعتماد منهجية عمل دقيقة ومنسجمة، تقوم على ترشيد استعمال المال العام وتوجيهه نحو الخدمات ذات الأولوية. والتكفل الأمثل بالحالات الصحية والاجتماعية الأكثر إلحاحًا.

بالإضافة إلى إرساء آليات تواصل فعّال مع موظفي القطاع لضمان معالجة انشغالاتهم. وأيضا تعزيز التنسيق مع اللجان الولائية لتسهيل متابعة الملفات في الميدان. ورقمنة كل العمليات والخدمات التي تتكفل بها اللجنة لإضفاء عليها المصداقية ولضمان الإبلاغ الواسع لكل العمال بالخدمات المتوفرة والشروط اللازمة.

كما جدّد سعداوي تأكيده على اهتمامه وحرصه على متابعة أداء اللجنة لضمان استمرار التكفل الأمثل بالملفات، بما يخدم الموظفين ويحسّن ظروفهم الاجتماعية ويكرس ثقافة التكافل والتضامن داخل قطاع التربية الوطنية.