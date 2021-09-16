وزير التربية يشدد على ضرورة انجاح الدخول المدرسي الجديد

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية للوقوف على مدى تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي.

وبالمناسبة تلقّى الوزير عرضا مفصّلا لكل العمليات المنجزة والتي هي قيد الإنجاز على مستوى كل مديرية في الإدارة المركزية، وكلّف كل الإطارات المركزيين بالتنسيق المباشر مع مديري التربية لمتابعة وتيرة تنفيذ مختلف العمليات التي من شأنها إنجاح الدخول المدرسي، مشدّدا على ضرورة السرعة في جمع كل المعلومات والإشكالات التي قد تسجَّل وإبلاغ الجهات المعنية لمعالجتها في وقتها، كما ثمّن المجهودات المبذولة من طرف الجميع في سبيل إنجاح هذا الموعد الهام.

وفي هذا الصدد، ركّز الوزير على الدور المحوري الذي تقوم به المفتشية العامة كونها جهاز رقابة ومتابعة لما ينجز في الميدان، مشيدا بالعمل الفعال الذي تؤديه في حلحلة وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها بعض مديري المؤسسات التعليمية.

وفي الختام، حثّ الوزير الجميع على العمل بنفس الوتيرة والتحلي بالمزيد من اليقظة وضرورة تجند الجميع وتعزيز العمل الجماعي لإنجاح الدخول المدرسي.