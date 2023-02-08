وزير التربية يشدد على ضرورة تشجيع التلاميذ على اختيار شعبة الرياضيات

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على أهمية تشجيع التلاميذ على اختيار شعبتي الرياضيات وتقني رياضي. اللتين تعدان “جد واعدتين” من حيث فرص التشغيل.

وذكر وزير التربية، بالتوجه الجديد للدولة الرامي إلى تشجيع التلاميذ على الاهتمام أكثر واختيار شعبتي الرياضيات وتقني رياضي. اللتان تتيحان “آفاقا وفرصا كبيرة للتشغيل في المستقبل”.

في حين، أكد بلعابد في هذا الصدد على تنظيم حملات توعوية وإعلامية تستهدف التلاميذ وأولياءهم لشرح لهم المزايا والآفاق الواعدة. التي توفرها الشعبتان من حيث فرص التشغيل على الصعيدين الوطني والدولي. وبخصوص زيارته إلى تلمسان أبرز الوزير أنها تهدف إلى الاطلاع على ظروف التحضير للدخول المدرسي المقبل.

كما أشار إلى أن “الدولة سخرت إمكانيات كبيرة لتحسين ظروف التمدرس من خلال ضمان النقل للتلاميذ ومجانية الكتب”. و”تقديم الوجبات في المطاعم المدرسية وتخصيص منحة التمدرس لتلاميذ العائلات المعوزة”.

في حين، اطلع وزير التربية الوطنية خلال هذه الزيارة الميدانية على ظروف التمدرس بالمناطق النائية لاسيما بأولاد موسى. والعزايل ببلدية بني سنوس.

كما أشرف بذات الجماعة المحلية على تدشين ثانوية جديدة أطلق عليها اسم “الشهيد نهالي محمد”. والتي تقدر طاقة استيعابها بـ800 مقعد بيداغوجي وتتوفر على جميع المرافق اللازمة على غرار المخابر ومدرج وجناح إداري.

وقد عبّر بلعابد عن ارتياحه لمعدل شغل الأقسام بولاية تلمسان، حيث بلغ متوسط 29 تلميذا في القسم في الطور الابتدائي. و36 تلميذا في الطور المتوسط و30 تلميذا في الطور الثانوي. ويرتقب مع استلام الهياكل التربوية الجديدة استيفاء جميع الشروط لضمان موسم دراسي جيد. واختتم وزير التربية الوطنية زيارته بتفقد متوسطة “ابن خلدون” بعاصمة الولاية والتي تعد أقدم متوسطة بتلمسان.