وزير التربية يشدد على ضرورة توفير كل التنظيمات لاتمام التكوين القبلي للإدماج

أكد وزير التربية الوطني، محمد صغير سعداوي، التكوين القبلي للإدماج يعدّ قبليًا من أجل الإدماج. حيث تكفّلت الوزارة بتقليص مدّته إلى الحدّ الأدنى. مع التركيز على نوعيته، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة منه.

وفي السياق ذاته، شدّد وزير التربية خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد على ضرورة توفير كل الأجواء والتنظيمات المناسبة والكفيلة بإتمام هذا التكوين في آجاله المحددة. قصد تمكين المعنيين به من الاستفادة من مزايا الرتبة الجديدة. لا سيما ما يتعلّق بالراتب والمنح والتعويضات المرتبطة به. خاصة وأن المعنيين سيستفيدون من الجمع بين رتبتين. وهو ما يقتضي الحرص على استيفاء التكوين في وقته.

وبخصوص الجوانب التنظيمية، أمر سعداوي بالسهر الصارم على السير النظامي لمراكز التكوين. مع ضرورة توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية. مؤكدًا أن التكوين بني على برامج مدروسة تمكّن الأساتذة من تطوير كفاءاتهم والارتقاء المهني. مجددًا في الوقت ذاته ترحيب الوزارة بالحوار العقلاني والمسؤول مع المنظمات النقابية، في إطار الضوابط القانونية.

للإشارة، حضر الندوة الوطنية، إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون. وقد خصّصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات ذات الصلة بالسير الحسن للعملية التربوية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور