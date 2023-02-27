وزير التربية يشدّد على إلزامية صبّ رواتب الموظفين بالزيادة المقرّرة في موعدها

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم، الإثنين 27 فيفري 2023، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن الندوة خُصّصت لفحص جاهزية مديريات التربية للتكفل بالزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الرواتب وصبّها قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ بعض العمليات المرتبطة بالتسيير.

وبخصوص صبّ رواتب الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، بالزيادة المقرّرة قبل شهر رمضان، شدّد الوزير على إلزامية التقيد بالآجال المضبوطة مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير هذا الملفّ، وقد تابع عرضا قدّمه مدير الموارد المالية والمادية، في هذا الشأن.

وشدّد الوزير، على ضرورة الانتهاء من التأشير على القوائم الإسمية الموقوفة إلى غاية 31-12-2022، مع العلم أن أغلبية المديريات قد أنهت العملية.

كما أكّد كذلك على وجوب مواصلة تكثيف عمليات مراقبة تجهيزات التدفئة وصيانتها باستمرار، حفاظا على سلامة أبنائنا التلاميذ، وتحسيس مديري المؤسسات التعليمية بضرورة السهر الشخصي على ذلك.