قناة النهار وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى بقلم قناة النهار نشر في 02 ماي 2023 - 08:16 شارك غرِّد أرسل 15 0 وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uJbDT اقرأ أيضا لحظة وصول المنتخب المغربي إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة قناة النهار 28 أفريل الناقد نور الدين حيان: "بنت البلاد" مسلسل إجتماعي محترم قناة النهار 13 أفريل صريح جدا : صلة الرحم في العيد..ما بين الماضي و الحاضر قناة النهار 21 أفريل واش داني /اليوم بلال راح عند حدايدي وقالو أخطيك من الحديد راك ديرو علاجال البحر🤣🤣لعبلو على المورال قناة النهار 11 أفريل أكبر مسجد بآسيا الصغرى.. مسجد "تشامليجا بأسكودار" معلم ديني سياحي بامتياز قناة النهار 26 أفريل ميلة: وفـ_اة 4 أشخاص في حادث مرور ببلدية شلغوم العيد قناة النهار 15 أفريل غرداية : أعيان ومشايخ الولاية يجتمعون للتغافر تعبيرا عن التماسك و لم الشمل قناة النهار 24 أفريل الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل تيارت: مليون و300 ألف لتر من الزيوت الجزائرية قريبا في السوق قناة النهار 12 أفريل الطاكسي المربوح : المشاركين تاع اليوم كانو قادرين يربحو أكثر..بصحتهم 9000 دج قناة النهار 17 أفريل