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قناة النهار

وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى

بقلم قناة النهار
وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى
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وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى

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