وزير التربية يشرف على انطلاق إمتحان إثبات المستوى

أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على انطلاق إمتحان إثبات المستوى لدورة ماي 2024. من متوسطة عبد الحميد بوحاجي بالحراش.

وقررت وزارة التربية الوطنية، إجراء امتحان إثبات المستوى يوم 7 ماي من السنة الجارية. حيث سيكون أكثر من نصف مليون متعلم مسجّل بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، معني بهذا الإمتحان.

وأكّد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في هذا الخصوص، على أهمية العناية بتنظيم هذا الامتحان. كونه يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم عن بعد. ضمن التوجه العالمي الجديد نحو تحويل التربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.