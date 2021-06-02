وزير التربية يشرف على انطلاق امتحانات “السانكيام”

أشرف، صبيحة اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، من برج باجي مختار لأجل الإشراف على انطلاق امتحانات “السانكيام”. ويجتاز، أكثر من 853 ألف تلميذ امتحان شهادة “السانكيام” للسنة الدراسية 2020-2021 بعدما تم إلغاؤه السنة الماضية بسبب “كورونا”.

ويأتي الامتحان هذه السنة في ظروف استثنائية بسبب الفيروس من جهة وتقليص السنة الدراسية من جهة أخرى. ويبلغ عدد المترشحين، حسب بطاقة فنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، 391. 853 تلميذ. ومن بينهم 469 . 436 ذكور و922 416 إناث موزعين على 14472 مركزا للإجراء على المستوى الوطني.

وسيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية، وبالفترة المسائية لاجتياز امتحان مادة اللغة الفرنسية. ويتم إغفال أوراق إجابات الممتحنين على مستوى 13 مركزا للتجميع والإغفال على أن توزع الأوراق على 62 مركزا للتصحيح. وسيشرع فيها ابتداء من 7 جوان إلى غاية 17 من نفس الشهر، في حين خصص مركز واحد للتجميع لإعلان النتائج.