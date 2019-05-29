وزير التربية يشرف على انطلاق امتحانات “السانكيام”

أشرف، اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على انطلاق امتحانات شهادة “السانكيام” من ولاية النعامة.

وانطلق، أزيد من 812 ألف مترشح على المستوى الوطني، في إمتحان نهاية الطور الإبتدائي “السانكيام” للسنة الدراسية 2019/.2018

ويجتاز التلاميذ “السانكيام” الدورة في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية.

ويبلغ عدد المترشحين 812.655 مترشح، أي بزيادة قدرت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي أحصت 797.812 مترشحا لهذا الامتحان.

وحسب الجنس يبلغ عدد الذكور 417.679 تلميذ أي بنسبة 51.40 بالمائة، في حين يبلغ عدد الاناث 394.976 تلميذة يمثلن 48.60 بالمائة من مجموع الممتحنين.

ومن المنتظر أن يتم الشروع في تصحيح أوراق نهاية شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام”،بداية من يوم السبت القادم المصادف للفاتح جوان.

وسيتم الإعلان عن نتائج امتحانات نهاية السنة للطور الابتدائي، منتصف شهر جوان القادم.