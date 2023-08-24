وزير التربية يضبط كل تفاصيل الدخول المدرسي

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم الخميس، ندوة وطنية، خصّصت لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي في آجالها.

وحسب بيان للوزارة، خصّصت الندوة، لمتابعة مدى تنفيذ العمليات المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي في آجالها. والتي كانت محل توجيهات وتعليمات في الندوة المرئية المنعقدة مساء يوم الأحد 20 أوت 2023 والتي تمحورت أساسا حول:

تنفيذ مراحل العمليات المتعلقة بالتوظيف على منصب أستاذ المدرسة الابتدائية لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية عبر الأرضية الرقمية.

توظيف منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا، وتعيين الناجحين في الامتحانات المهنية.

إتمام تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية بالدخول والخروج الولائي، التي ستتم رقميا.

التكفل بنقل مرافقي الحياة المدرسية إلى المراكز الجهوية للتكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. وإعادتهم بعد انقضاء فترة التكوين.

ضبط وضعية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج، ومتابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي. وتوزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية بالاستفادة، قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

ضبط وضعية المؤسسات التعليمية التي تعاني من ضغط حسب البلديات في كل ولاية. تزامنا مع الانتهاء من جلسات اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الضغط.

التأكد من تنصيب خلايا متابعة الدخول المدرسي، ابتداء من يوم الإثنين 21 أوت 2023 وتمكينها من أدوات العمل. موازاة مع الخلية المركزية التي نُصِّبت لنفس الغرض.

وفي هذا الصدد، تابع الوزير، مدى التقدم في إنجاز كل العمليات المذكورة ولاية بولاية.

وشدّد الوزير على وجوب المتابعة الشخصية والدقيقة لمديري التربية لملفات الدخول المدرسي. والالتزام بالرزنامة الزمنية المحدّدة في الإجراءات العملياتية. مع مواصلة إتمام وإنجاز كافة العمليات المسجلة في آجالها وبالصرامة والدقة اللازمتين.

وفيما تعلّق بالكتاب المدرسي، أكد الوزير على وجوب توزيع نقاط بيع الكتب المدرسية. والمكتبات المعتمدة والمعارض على مختلف مناطق الولاية، لتقريبها من الأولياء. واستعمال كافة الوسائل المتاحة لإعلامهم بعناوين وأماكن تواجدها والفترات الزمنية المحدّدة لهذه العملية.

أساتذة الإنجليزية والتربية البدنية الجدد سيتحصلون على تعييناتهم قبل نهاية أوت

وأكد وزير التربية الوطنية، بخصوص تأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، أن المعنيين بالتوظيف سيتحصلون على تعييناتهم قبل تاريخ 31 أوت الجاري.

وأوضح الوزير، أن المعنيين بالتعيينات، سيستفيدون من فترة تكوين تمتد من يوم الأحد 3 سبتمبر إلى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023. وستتولى مديريات التربية بإعلامهم بتفاصيل هذه العملية.

واضاف الوزير، أن مرافقو الحياة المدرسية سيستفيديون أيضا، من فترة تكوين في المراكز الجهوية للتكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، ابتداء من يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

وقد أسدى الوزير تعليمات لتكفل مديري التربية بنقلهم إلى هذه المراكز وإعادتهم بعد انقضاء التكوين.

كما أمر الوزير بوجوب التطبيق الصارم لآلية المعالجة البيداغوجية لنتائج تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

مؤكّدا أن هذا الإجراء كفيل بسدّ الثغرات لدى المتعلّمين وتجاوز الصعوبات المشخّصة لديهم.

حيث تم تحديد الأدوات التي ترتكز عليها آلية المعالجة البيداغوجية وكيفيات إجرائها في مرحلة التعليم المتوسط وفي مرحلة التعليم الابتدائي. وتوضيح الإجراءات المصاحبة للعملية. خاصة ما تعلّق بتكوين المفتشين والمديرين والأساتذة وتحديد دور كل متدخّل.

وفي الختام، أمر الوزير مديري التربية بالتواجد الشخصي ومعاونيهم من رؤساء المصالح والمكاتب في المؤسسات التعليمية يومي 27 أوت و3 سبتمبر 2023 على التوالي. تاريخي استئناف العمل للموظفين الإداريين وموظفي التعليم (الأساتذة).