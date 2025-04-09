وزير التربية يعزي عائلات ضحايا حادث مرور سعيدة

قدّم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، تعازيه الخالصة لعائلة التلميذين المتوفيين في حادث مرور بولاية سعيدة أمس الثلاثاء. متمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين.

وجاء في رسالة التعزية: ببالغ الحزن وشديد الأسى، تلقى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي نبأ الحادث الذي تعرّضت له حافلة نقل مدرسي، ببلدية بني ثابت، دائرة يوب، ولاية سعيدة. والذي فقدنا فيه تلميذا من أبنائنا المتمدرسين بملحقة ثانوية مالك بن نبي.

كما تقدّم الوزير إثر الفاجعة الأليمة بتعازيه الخالصة وبصادق مشاعر التعاطف والمواساة إلى عائلة التلميذ المتوفي، رحمه الله، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان، وأن يعجّل بالشفاء العاجل للتلاميذ المصابين.