وزير التربية يعزي في وفاة مدير التربية لولاية بني عباس

قدّم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعازيه الخالصة إثر وفاة مدير التربية لولاية بني عباس في حادث مرور صبيحة اليوم بولاية المنيعة.

وجاء في رسالة التعزية:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقى الدكتور محمد صغير سعداوي. وزير التربية الوطنية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله بن زيد مسعود مدير التربية لولاية بني عباس الذي وافته المنية إثر حادث مرور أليم.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم الوزير باسمه الخاص، وباسم كافة إطارات ومنتسبي قطاع التربية الوطنية. بأصدق التعازي وأخلص مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى كافة زملائه في أسرة التربية. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما كشف وزير التربية، أن الفقيد - رحمه الله – كان مثالاً في الالتزام والكفاءة. وخدمة المدرسة الجزائرية، بكل تفان وإخلاص. وقد ترك رحيله فراغا كبيرا في القطاع، وذكرى طيبة في نفوس كل من عرفوه وتعاملوا معه.

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