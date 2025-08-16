وزير التربية يعزي

بعث وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ببرقية تعزية ومواساة لعائلات ضحايا حادث حادث سقوط حافلة بواد الحراش مخلفا 18 قتيلا.

وجاء في مضمون الرسالة “ببالغ الحزن والأسى، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، نبأ الحادث الأليم الذي وقع جراء انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين بمجرى وادي الحراش بولاية الجزائر، والذي خلّف عدداً من الضحايا والمصابين، رحم الله من فقدنا في هذه الفاجعة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى”.

وضاف الوزير “وقد بلغ الوزير، بكبير التأثر، نبأ فقدان اثنين من منتسبي قطاع التربية الوطنية في هذا الحادث المفجع، ويتعلق الأمر بالفقيد بضياف عبد الحكيم، ناظر بالمدرسة الابتدائية بدرة مسعودة ببلدية قايس ولاية خنشلة، والفقيدة رزيقات لويزة، عون حفظ البيانات بثانوية غمري محمد فاتح بولاية بسكرة، وذلك إلى جانب ابنها علوي عبد القادر، ووالدتها الفاضلة الهاشمي فتيحة، رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته”.

“وبهذا المصاب الجلل، يتقدم وزير التربية الوطنية، باسمه الخاص وباسم كافة إطارات ومستخدمي وزارة التربية الوطنية، بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الفقيدين وكل الأسر المكلومة في هذا الحادث، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان”.

“كما يجدد الوزير تضامنه العميق ومواساته الخالصة مع جميع العائلات المفجوعة، مترحماً على أرواح الضحايا وراجياً من الله عز وجل أن يتقبلهم برحمته، وأن يخفف عن ذويهم مرارة الفقد وألم المصاب”.