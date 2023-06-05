قناة النهار وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات البيام من متوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 09:17 شارك غرِّد أرسل 59 0 وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات البيام من متوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uzmcC اقرأ أيضا صريح جدا: هذا هو مفهوم "الرجولة" عند الشباب الجزائري قناة النهار 20 ماي أمطار طوفانية تجتاح واد الرمال بميلة.. والسكان يفضحون البريكولاج قناة النهار 26 ماي جمارك: عين المطارات الساهرة لمحاربة كل أشكال التهريب قناة النهار 01 جوان برج بوعريريج / بوجمعة.. فلاح حول أرض قاحلة إلى جنة تنتج قناطير من القمح رغم الجفاف قناة النهار 19 ماي شاهد.. وسيط الجمهورية يفاجئ عرسان في البلدية خلال عقد قرانهما ومازحهما واش درتوا في الطعام " قناة النهار 23 ماي دلال خير: شاب في ربيع العمر أصيب بورم خبيث على مستوى الوجه يطلب منكم المساعدة للعلاج قناة النهار 26 ماي ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي الشيخ النوي: وزير الصحة يدشن مستشفى مجهز ببريان كي خرج راح كلش معاه قناة النهار 18 ماي الرئيس تبون يتلقى رسالة هامة من محمود عباس ويتوجه إلى الشعب الفلسطيني.."الجزائر معكم ولن تتخلى عنكم" قناة النهار 31 ماي عودة حركة المرور على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين أولاد فايت و بابا حسن قناة النهار 25 ماي