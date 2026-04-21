وزير التربية يعطي إشارة انطلاق الاختبارات التطبيقية لبكالوريا شعبة الفنون

أعطى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء على مستوى الثانوية الوطنية للفنون “الشهيد علي معاشي” بالأبيار “الجزائر العاصمة”. إشارة انطلاق الاختبارات التطبيقية لبكالوريا شعبة الفنون.

ويشارك في هذه الإختبارات 121 مترشحا من بينهم 16 مترشحا حرا موزعين على 4 تخصصات هي: الموسيقى، السمعي البصري “السينما”، المسرح والفنون التشكيلية. على أن تجرى الاختبارات في يوم واحد.

وفي تصريح للصحافة، أوضح وزير التربية، أنه تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والبيداغوجية لضمان السير الحسن لهذه الاختبارات. مشدّدا على تأطير المترشحين وأهمية الشعبة في تكوين فنانين متخصصين”.

وأضاف، أن هذه المناسبة أتاحت له الفرصة للوقوف على الأجواء العامة لسير هذه الامتحانات. مشيرا إلى أن دعم شعبة الفنون يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تكوين جيل جديد من الفنانين المتخصصين. من خلال تكوين قاعدي مبكر في الطور الثانوي ضمن تنسيق تشاركي بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الهيئات ذات الصلة”.

كما عبّر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمتمدرسين في ثانوية الفنون وكافة المترشحين في مختلف الشعب. منوّها بجهود الأسرة التربوية وكذا الأولياء الذين رافقوا أبنائهم طيلة الموسم الدراسي.

