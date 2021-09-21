وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق الموسم الدراسي من العاصمة

أعطى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد إشارة إنطلاق الموسم المدرسي 2021/2022، من إبتدائية محمد رزاق بالمحمدية في الجزائر العاصمة.برفقة والي العاصمة يوسف شرفة.

وسيلتحق اليوم الثلاثاء، أزيد من 10 ملايين و500 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة.في ظل إجراءات صحية صارمة فرضتها الوضعية الوبائية بسبب كورونا.

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