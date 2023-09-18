وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق الموسم الدراسي من هذه الولايات

يقوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، غدا الثلاثاء، بإعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي من ولايتي البيض والنعامة في الفترة الصباحية، وولاية سوق أهراس في الفترة المسائية.

ويلتحق غدا حوالي 11 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث. مع تسجيل ارتفاع في عدد التلاميذ المسجلين السنة أولى ابتدائي ب6 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقد قامت وزارة التربية الوطنية بالتحضير لهذا الموعد الهام منذ أشهر أين تم التحضير لبرنامج جديد في مادة اللغة الانجليزية، في السنة الرابعة ابتدائي. إضافة إلى إدراج مادتي التربية المرورية والتربية البدنية.

وتحسبا لهذا الموعد، حددت وزارة التربية الوطنية محورين للدرس الافتتاحي، تتمثل في “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط. في حين خصص موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي. كما تم تنظيم حملة واسعة لتنظيف وتجميل مختلف المؤسسات التربوية ومحيطها عبر الوطن.

كما سيشهد هذا الموسم اعتماد المعالجة البيداغوجية لصعوبات تلاميذ السنة الأولى متوسط. و في هذا المجال كان مدير التعليم الابتدائي، محمد ضيف الله، قد أكد أنه تم إعداد “قاعدة بيانات” مفصلة لطبيعة “الصعوبات” المسجلة لدى التلاميذ الذين اجتازوا امتحان تقييم المكتسبات. والعمل على معالجتها والتكفل بها انطلاقا من السنة الدراسية الحالية.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال واعتماد الرقمنة في التعليم والتكوين والتوظيف. حيث سيتم برسم هذه السنة الدراسية رقمنه كل قرارات التمدرس وغيرها من العمليات.

وفي مجال التوظيف، خصصت الوزارة منصة رقمية عبر أرضيتها لتسهيل الحركة التنقلية للأساتذة. حيث مكنت هذه الآلية من تلبية رغبات 93 بالمائة من المترشحين إلى جانب تخصيص منصة رقمية أخرى لتوظيف خريجي الجامعات بصفة التعاقد.

وفي هذا الإطار، فتحت الوزارة باب الترشح أمام حاملي الشهادات الجامعية الراغبين في التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لها ودعتهم إلى الإيداع الإلكتروني لملفاتهم في الفترة الممتدة من 05 إلى 10 سبتمبر الجاري.

ويتعلق الأمر برتب أستاذ التعليم الثانوي (جميع المواد)، أستاذ التعليم المتوسط (جميع المواد)، أستاذ المدرسة الابتدائية (مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، ومادة اللغة الفرنسية).