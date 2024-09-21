وزير التربية يعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية من العاصمة

سيشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، غدا الأحد، على انطلاق السنة الدراسية 2024-2025، من المدرسة الابتدائية ولد عودية صالح ببن عكنون في العاصمة.

وحسب وزارة التربية الوطنية، سيقوم الوزير، يوم غد الأحد 22 سبتمبر 2024، بإعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية 2024-2025، من المدرسة الابتدائية ولد عودية صالح ببن عكنون.

وسيشرف الوزير، بذات المدرس، على إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية 2024-2025، على الساعة السابعة والنصف (07.30) صباحاً.