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وزير التربية يعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية من العاصمة

بقلم نادية بن طاهر
وزير التربية يعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية من العاصمة
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سيشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، غدا الأحد، على انطلاق السنة الدراسية 2024-2025، من المدرسة الابتدائية ولد عودية صالح ببن عكنون في العاصمة.

وحسب وزارة التربية الوطنية، سيقوم الوزير، يوم غد الأحد 22 سبتمبر 2024، بإعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية 2024-2025، من المدرسة الابتدائية ولد عودية صالح ببن عكنون.

وسيشرف الوزير، بذات المدرس، على إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية 2024-2025، على الساعة السابعة والنصف (07.30) صباحاً.

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