وزير التربية يعطي إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم الأحد، بولاية غرداية، على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2025، من متوسطة محمد بوضياف بحي الثنية.

ووقف وزير التربية، على فتح الأظرفة الخاصة بمواضيع أسئلة شهادة التعليم المتوسط.

وتشهد امتحانات شهادة التعليم المتوسط بولاية غرداية، هذه السنة مشاركة 8690 تلميذا موزعين على 36 مركزا. وسط توفير كل الظروف المواتية لضمان سير الامتحانات في أحسن الظروف .

جدير بالذكر، أن أزيد من 800 ألف تلميذ على المستوى الوطني، يجتازون اليوم امتحانات شهادة التعليم المتوسط. ويتوزعون على نحو 30 ألف مركز إجراء عبر الوطن، التي ستحتضن امتحانات شهادة التعليم المتوسط ابتداء من اليوم الأحد 01 جوان 2025 وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء 03 جوان 2025، تحت إشراف أزيد من 240 ألف مؤطر في مختلف مراكز الإجراء.

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