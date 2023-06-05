وزير التربية يعطي إشارة انطلاق امتحانات “البيام”

أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لأزيد من 800 ألف مترشح من ولاية تيسمسيلت.

يشار أن الوزير بلعابد أعطي إشارة انطلاق هذا الامتحان الرسمي من متوسطة الشهيدة حلاس فاطمة.

ويمتحن اليوم أكثر من 800 ألف تلميذ موزعين على 2967 مركز إجراء، من بينهم 788 ألف متمدرس. لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة. حيث تمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة. والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة.

جدير بالذكر أن التلاميذ سيمتحنون في اليوم الأول في كل من مادة اللغة العربية، العلوم الفزيائية، التربية الإسلامية والتربية المدنية.

كما فتحت أبواب مراكز الإجراء ساعة قبل انطلاق الامتحان، ويلتحق المترشحون بالقاعات بنصف ساعة قبل انطلاق الامتحان. ويمنع خروج التلاميذ قبل مرور نصف ساعة عن انطلاق الامتحانات.

وخلال إعطاء إشارة انطلاق الامتحان تقرب الوزير من بعض التلاميذ وتحدث إليهم. كما أخذ صور تذكارية مع مترشحين آخرين بمتوسطة الشهيدة حلاس فاطمة.

هذا وقد اتخذت وزارة التربية الوطنية كل الإجراءات اللازمة لتفادي عمليات الغش التي شهدتها بعض الدورات السابقة.