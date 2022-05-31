إعــــلانات
الوطني

وزير التربية يعطي اشارة انطلاق امتحان اثبات المستوى

بقلم أسماء.ع
وزير التربية يعطي اشارة انطلاق امتحان اثبات المستوى
  • 374
  • 0

أعطى وزير التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد.

رابط دائم : https://nhar.tv/VFO5f
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر