الوطني وزير التربية يعطي اشارة انطلاق امتحان اثبات المستوى بقلم أسماء.ع نشر في 31 ماي 2022 - 08:02 شارك غرِّد أرسل 374 0 أعطى وزير التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد. رابط دائم : https://nhar.tv/VFO5f اقرأ أيضا ابتسام حملاوي: هذه مشكلة الهلال الأحمر الوطني 12 ماي مجلس تجديد الاقتصاد.. "قانون الاستثمار سيخلق مناصب عمل" الوطني 21 ماي الحكومة تدرس تقليص آجال إصدار رخص البناء وعقود التعمير الوطني 24 ماي وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد واللواء المتقاعد علي بوحجة الوطني 20 ماي رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متجها إلى تركيا الوطني 15 ماي صناعة صيدلانية: 3 أدوية من أصل 4 منتجة محليا الوطني 18 ماي عرقاب يقف على مدى تقدم مشاريع تحلية مياه البحر الوطني 24 ماي اضطراب في حركة قطارات الضاحية الشرقية للعاصمة هذا المساء الوطني 22 ماي ايداع سيدي السعيد رهن الحبس المؤقت الوطني 12 ماي راكوتن فايبر: عزز الروابط مع عملائك بفضل تطبيق المراسلة الوطني 22 ماي