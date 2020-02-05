وزير التربية يعلن الحرب على التسرب المدرسي والدروس الخصوصية والغش في الامتحانات

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن الشروع في تنفيذ برنامج واسع، لمعاينة وتدقيق المؤسسات التربوية في الجانب البيداغوجي والإداري والهيكلي، وذلك باستغلال الأرضية الرقمية.

يأتي هذا خلال ترأسه، أمس الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعا عن طريق المحاضرة المرئية، جمعه بمديري التربية للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية.

وأكد على مكافحة التسرب في الوسط المدرسي واللجوء الى الدروس الخصوصية والغش أثناء الامتحانات والحرص على وضع جهاز للتكفل النفسي والتربوي بالتلاميذ.

كما شدد الوزير على توخي الصرامة والجدية في معالجة الإشكالات والقضايا المطروحة على المستوى المحلي آنيا ودون تراخي.