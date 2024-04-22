وزير التربية يعلن عن مواعيد سحب إستدعاءات إمتحاني “الباك” و”البيام”

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه بإمكان المترشحين لإجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا سحب إستدعاءاتهم بداية من الأسبوع الأول من شهر ماي.

وقال وزير التربية خلال زيارته اليوم إلى ولاية االمسيلة، أن سحب إستدعاء إمتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون يوم الأحد 5 ماي 2024. في حين سيكون سحب إستدعاء إمتحان البكالوريا يوم الخميس 9 ماي 2024.

وأكد وزير التربية في سياق ذي صلة، أن سحب الإستدعاءات الخاصة بالإمتحانين سيكون عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، والفضاء الرقمي للأولياء. بالإضافة كذلك إلى المؤسسات التربوية. مشيرا إلى أن الإجراء يبقى ساري المفعول إلى آخر يوم من الإمتحان في حال تضييع الإستدعاء من قبل التلميذ.

وأضاف الوزير عن ظروف الإمتحانات، أن تنفيذ البرنامج الدراسي هذه السنة تم في ظروف جيدة. وسيتم الحفاظ على كل الإجراءات الخاصة بإمتحان البكالوريا وسيتم الإحتفاظ بنصف ساعة الإضافية للتلاميذ لحسن إختيار الموضوع. وهنالك موضوعين متاحين للتلميذ. مؤكدا أنه لن يمتحن أحد في درس لم يأخذه حضوريا على مستوى المؤسسات التربوية.