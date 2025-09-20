إعــــلانات
وزير التربية يفتتح الموسم الدراسي غدا من العاصمة

بقلم نادية بن طاهر
سيشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، غدا الأحد، على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للدخول المدرسي 2025-2026، من العاصمة.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، سيعطي الوزير، إشارة إنطلاق الموسم الدراسي الجديد، من مدرسة فليسي الصغير بالمحمدية، بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، في الجزائر العاصمة.

هذا ومن المنتظر أن يلتحق حوالي 12 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، غدا، بمقاعد الدراسة، في مختلف ولايات الوطن.

