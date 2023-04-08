وزير التربية يكشف الجديد حول تسيير السكنات الوظيفية

أسدى وزير التربية الوطنية اليوم خلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي خصِّصت لتقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة والواجب التقيد بها لمواصلة التسيير الحسن والمتكانل لما تبقى من العام الدراسي.

وحضر الندوة كل من إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، مديرو التربية، ومديرو فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وخلال الندوة كشف وزير التربية بخصوص رقمنة تسيير السكنات الوظيفية أن الفترة الموالية من هذه العملية ستكون من خلال ترقيمها. وذلك بعد أن تكمل لجان التفتيش من مطابقة البطاقة الوصفية بما هو في الميدان.

من جهة اخرى أشار بلعابد حول بالحركة التنقلية، والتي تمت رقمنتها، إلى ضرورة إعلام الأساتذة بانقضاء آجال حجز المعلومات. كما انه ستخصص لهم فترة لتمكينهم من التأكد من صحة البيانات المحجوزة، قبل الانطلاق في المرحلة الموالية.

وشدد الوزير بخصوص امتحان إثبات المستوى، الذي سيجرى بتاريخ 02 ماي 2023 على ضرورة إعطائه الأهمية القصوى، من الجانب التنظيمي والإجرائي. خاصة وأن الفئة المستهدفة تشمل كل الفئات العمرية، في كل ربوع الوطن.

وخلال الإجتماع طالب الوزير من مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالتنسيق مع مديري التربية لتسخير كل الإمكانيات البشرية اللازمة لإنجاحه، لما له من أهمية وطنية وعمومية.

أما حول إمتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، ثمّن الوزير دور الجميع وخاصة التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ. التي ساهمت بشكل كبير في تحسيس وتوعية الأولياء بالفائدة الكبيرة التي سيعود بها هذا الامتحان.

أما بخصوص الإمتحانات المدرسية الوطنية، (شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا) اسدى الوزير تعليمات لمديري التربية بضبط كل العمليات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع مديري فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

مع وجوب أخذ الحيطة وتوخي الدقة في تبليغ علامات التربية البدنية والرياضية ووضعيات الإعفاء إلى المراكز الجهوية للتجميع لحجز العلامات. وكذا توفير ظروف الراحة للممتحنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحسن اختيار رؤساء المراكز، وغيرها من العمليات المرتبطة بهذين الامتحانين.