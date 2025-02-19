وزير التربية يكشف تفاصيل تنفيذ قرار تخفيض سن التقاعد

قال وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، إن “بين أيدينا 12 مليون متمدرس، ونحن ساهرون على تربيتهم وتعليمهم”.

وفي حوار خص به قناة النهــار قال سعداوي: “نشعر بحجم المسؤولية ونسهر على تجنيد إمكانات الدولة التي وضعتها”.

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لقطاع التربية الوطنية. كما أن الرئيس تبون يشعر بالعبء الذي يحمله الأستاذ.

أما بالنسبة لتخفيض سن التقاعد

أشار الوزير إلى أن الأسرة التربوية تلقت هذا القرار بكثير من الترحاب.

وأضاف سعداوي، في السياق ذاته، إن هذا القرار سيكون محل تنفيذ ضمن مخطط تنفيذ القانون الأساسي.