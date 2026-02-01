وزير التربية يكشف جديد التدريس في الطور المتوسط الموسم المقبل

أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن قطاع التربية في الموسم الحالي شهد تحولات مهمة في المنظومة التربوية. تمثلت في إصلاحات هيكلية عميقة شملت المناهج التعليمية والبرامج الدراسية والتنظيم الإداري. في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة التطور العالمي في التعليم.

وأضاف وزير التربية الوطنية في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق اللقاءات الخاصة بتحضير الدخول المدرسي 2026-2027. أنه قد تم تخفيف كثافة البرامج المدرسية خاصة في التعليم الابتدائي باعتبارها المرحلة الدراسية التي تترسخ فيها التعلمات الأساسية والكفاءات القاعدية. من خلال تعزيز ممارسة الأنشطة التعليمية، الثقافية والرياضية. مشيرا إلى أن الإصلاحات جاءت تحسينية بعد دراسات مهمة أجرتها لجنة جودة التعليم لتحسين وترقية المنظومة التربوية.

وأشار وزير التربية، إلى أنه واستكمالا لمسعى تخفيف البرامج في التعليم الابتدائي تم إعادة هيكلة مواد ومواقيت الثالثة ابتدائي. كما ستتواصل هيكلة ومواقيت مرحلة التعليم الابتدائي لتمتد إلى الرابعة ابتدائي.

وكشف الوزير في سياق ذي صلة، إلى أن التعليم المتوسط سيشهد مستجدات جديدة في الموسم الدراسي المقبل من خلال تعديل مواد ومواقيت السنة الثانية ، وإسناد تدريس التربية الاسلامية الى ذوي الاختصاص بعدما كانت مسندة إلى أساتذة اللغة العربية. مضيفا أنه سيتم إدراج منهاج جديد للغة الانجليزية على اساس التحسينات التي حصلت في هذا المجال.

وفي جانب الموارد البشرية، كشف وزير التربية عن توظيف 17 ألف أستاذ مختص لتأطير مادة التربية الرياضية، إضافة إلى 14 ألف أستاذ في مادة اللغة الإنجليزية، في خطوة تهدف إلى سد العجز وتعزيز التأطير التربوي داخل المؤسسات التعليمية. مؤكدا أن مسابقة التوظيف الحالية كانت بها الأولوية لأصحاب الشهادات واختيار الاساتذة التي تُسند لهم بعض المواد.

