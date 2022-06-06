قناة النهار وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2022 - 13:43 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 51 0 وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ef3Nh اقرأ أيضا صريح جدا: ميلة..التحضيرات النفسية لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 05 جوان "عبد القادر جريو :" المرحوم أحمد بن عيسى عاش نجما ومـات على بساط النجوم قناة النهار 20 ماي فاسألوا: من عمل صالحا فلنفسه قناة النهار 29 ماي تراجع أسعار الخضر والفواكه..الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين يوضح! قناة النهار 27 ماي أجواء ممطرة وانخفاض في الحرارة.. طقس الخميس 26 ماي 2022 قناة النهار 26 ماي فوزي درار : نسبة خطورة جدري القردة ضئيلة لكن علينا أن نكون حذرين قناة النهار 31 ماي تساؤلات: أزمة غذاء عالمية .. ماهي أدوات الجزائر للتعامل معها قناة النهار 24 ماي صريح جدا: شحال يسقام لك الهنا باش تتزوج ؟ قناة النهار 20 ماي زوج الشابة دليلة : "أتلقى تهــديدات ومساومات من أجل الأموال !!" قناة النهار 03 جوان دلال خير: رجل مصاب بورم في العنق أجرى عدة عمليات جراحية في الجزائر فازدادت حالته تعقيدا قناة النهار 03 جوان