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قناة النهار

وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة

بقلم قناة النهار
وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة
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وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة

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