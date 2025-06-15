وزير التربية يكشف جديد تعديل البرنامج الدراسي في الطور الابتدائي

كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، أنه سيكون هناك إصلاح شامل في المنظومة التربوية لتحسين وجودة التعليم الذي يعد من أهم ركائز التعليم والتكوين.

وأضاف وزير التربية الوطنية في ندوة صحافية اليوم الأحد عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من العاصمة، أنه قد تم إنشاء اللجنة الوطنية لجودة التعليم وهي تبنى بداية من مرحلة التعليم الابتدائي. حيث تم الاشتغال أولا على سنتي الأولى والثانية ابتدائي. كما أن اللجنة اشتغلت كذلك على السنة الثالثة ابتدائي. حيث أنهت عملها وسيتم الإعلان عنه قريباً ليتم الانتقال إلى السنة الرابعة والخامسة.

وأكّد الوزير في سياق ذي صلة، أنه سيتم صنع منظومة تربوية منسجمة مع المتطلبات والمستجدات العلمية حسب النوع والطور التعليمي. وما يحتاجه التلميذ في مختلف المراحل التعليمية.

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