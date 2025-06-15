وزير التربية يكشف جديد مسابقات التوظيف

أعلن وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، أن مسابقات توظيف أساتذة جدد تكون حسب احتياجات القطاع.

وقال وزير التربية في ندوة صحافية اليوم الأحد عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من العاصمة، أن مسابقات توظيف الأساتذة لا تتوقف. مضيفا أن الوزارة اعتمدت على نظام التعاقد سابقا بسبب جائحة كورونا، ومع زوال السبب سنعود إلى الأصل خاصة وأن التعاقد استثنائي في قانون الوظيف العمومي.

وأكد وزير التربية أنه سيتم العودة إلى مسابقات التوظيف حسب حاجة القطاع الى استقدام أساتذة جدد عن طريق المسابقة. حيث يرتكز القطاع على منتوج التكوين وهم خريجي المدارس العليا للاساتذة. خاصة وأنه من أعمدة جودة التكوين الإعتماد على أستاذ متخرج من المدرسة العليا.

وأوضح الوزير، أن مسابقة التوظيف ستكون مفتوحة من المعاهد والكليات وسيخضع التلاميذ للتكوين البيداغوجي ليتلاءم الأستاذ مع مستوى التعليم الذي يريد أن يتوظف فيه.