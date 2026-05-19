وزير التربية يكشف جديد مسابقة توظيف الأساتذة

كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم الثلاثاء، عن جديد مسابقة توظيف الأساتذة.

وأوضح سعداوي، خلال ندوة صحفية عقب إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بولاية الجلفة، أن مسابقة الأساتذة هي مسابقة على أساس الشهادة.

وأضاف سعداوي، في السياق ذاته، أنه يتم ترتيب المترشحين بناءً على شهاداتهم، ثم تنقيطهم وترتيبهم على هذا الأساس.

وقال سعداوي إنه بدلا من تنظيم مسابقة ثانية لتوظيف الأساتذة وبناء على العدد الهائل للمترشحين، تقرر إضافة عدد المناصب المخصص لمسابقة 2026 إلى مسابقة سنة 2025. ليصبح العدد الإجمالي للمناصب 61 ألف منصب ماليّ. وجاء هذا القرار ربحًا للوقت، يضيف الوزير.

وتابع سعداوي أن مصالحه في مرحلة ضبط المقاييس، والمرحلة حاليًا لدى الوظيف العمومي لدراسة الملفات.

وبخصوص الإعلان عن النتائج، قال سعداوي إنه سيتم الإعلان عنها على المستوى الوطني بجميع الولايات، ويمكن للمترشحين الاطلاع على تنقيطهم.

هذا، وأشرف وزير التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، من ثانوية الشهيد بن ضيف الحفناوي بولاية الجلفة، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط - دورة ماي 2026.

واجتاز أزيد من 877 ألف مترشح على المستوى الوطني، اليوم، امتحانات شهادة التعليم المتوسط، موزعين على أزيد من 3 آلاف مركز إجراء عبر الوطن.