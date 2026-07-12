وزير التربية يكشف عن أسماء الناجحين الأوائل في شهادة البكالوريا

كشف وزير التربية الوطنية عن أسماء التلاميذ الناجحين والمتحصلين على المراتب الثلاث الأولى في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

وصرح الوزير خلال تقديمه عرضا حول النتائج العامة لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026،أن التلميذة. قرومي بشرى هبة الله من ولاية تيارت شعبة تقني رياضي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.26.

والتلميذة نصر الله يقين من بلدية القبة بالعاصمة شعبة رياضيات تحصلت على المرتبة الثانية وطنيا بمعدل 19.21. من ثانوية الرياضيات، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب التلميذة سعال زينب دعاء من بلدية العاشور بالعاصمة. شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.16.

وبخصوص مدارس أشبال الأمة فقد تحصل قدرز زياد على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا بمعدل 18.97.

أما فئة ذوي الهمم فتحصل ماروش عبد الباسط على المرتبة الأولى في البكالوريا من فئة تحدي بصري بمعدل 17.56. وبلكوت دعاء تحصلت على المرتبة الأولى في البكالوريا من فئة تحدي حركي بمعدل 17.44.

أما فوحال أحمد تحصل على المرتبة الأولى في البكالوريا من فئة تحدي السمعي بمعدل 17.05.

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