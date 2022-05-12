وزير التربية يكشف عن استحداث منحة بيع الكتاب المدرسي

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة، أشغال ندوة وطنية حضرها مديرو التربية وإطارات من الإدارة المركزية.

وفي بيان للوزارة، فقد خُصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب تنفيذها فيما تبقى من السنة الدراسية الحالية.

وفي هذا السياق،ذكّر الوزير، مديري التربية، بضرورة المتابعة الشخصية والدقيقة ميدانيا لأعمال نهاية السنة الدراسية.

وكذلك تلك المرتبطة بالتحضير للدخول المدرسي المقبل 2022-2023.

وهذا لتجسيد كافة العمليات المسجلة في مخطط عمل الوزارة، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة، في مجال التربية الوطنية، المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفيما تعلق بسبل ترقية التربية البدنية والرياضة في الوسط المدرسي لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي،

بلعابد يأمر بتقديم وضعية دقيقة حول هياكل ومرافق التربية البدنية والرياضية

أمر الوزير، بوجوب تقديم وضعية دقيقة وفي الآجال المحددة، لهياكل ومرافق التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية للاعتناء أكثر بهذه المادة.

وفسح المجال لتلاميذ هذه المرحلة من التعليم للاستفادة من الغايات الفعلية التي على أساسها تم إدراج التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية.

وفيما يخص عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، أشار الوزير إلى استحداث منحة بيع الكتاب المدرسي، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.

كما شدّد على ضرورة المتابعة اللصيقة والمباشرة لعملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، حتى يستفيد منها تلامذتنا قبل الدخول المدرسي المقبل.

الى جانب ذالك، و في مجال إدماج حاملي عقود ما قبل التشغيل، استمع الوزير إلى عرض قدمه مدير الموارد البشرية.

بخصوص عدد المناصب المفتوحة لهذا الغرض وعدد الطلبات المقدمة والمؤشرة منها.

حيث شدد على وجوب التقيد بالآجال المقدمة للانتهاء من هذه العملية مذكرا أنها آجال غير قابلة للتمديد.

وفيما تعلّق بشعبة بكالوريا الفنون التي تم استحداثها مؤخرا، أشاد الوزير بالتحضير الجيد للعملية وتقدّمها.

كما أمر مديري التربية بإنهاء عملية إحصاء الراغبين في التوجيه إلى هذه الشعبة في أجل أقصاه مساء اليوم، الخميس للتمكن من إنهاء باقي العمليات المرتبطة بهذه الشعبة.

وبخصوص تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية، شدّد الوزير، على ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ كل التدابير.

والتي من شأنها إنجاح هذا المحطة الهامة في المسار الدراسي للتلاميذ.

كما أمر بزيارة كل مراكز الإجراء خاصة في الولايات الجديدة المستحدثة، لاسيما المراكز المتقدمة.