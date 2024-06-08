وزير التربية يكشف عن تاريخ الإعلان عن نتائج البيام والباك 

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عشية إمتحان شهادة البكالوريا أن كل الظروف مهيأة من اجل اجتياز امتحان البكالوريا في ظروف جيدة.

وفي لقاء خص به التلفزيون العمومي كشف بلعابد أن وزير التربية: إمتحان شهادة التعليم المتوسط والتي جرت من 3 إلى 5 حوان كما أن مراكز التصحيح ستفتح إبتداء من 11 من شهر جوان 2024 .

وأضاف الوزير ان الإعلان عن النتائج البيام ستكون في حدود 29 جوان كأقصى حد، وقد يتم الإعلان قبل ذلك.

وفي ذات اللقاء كشف وزير التربية الوطنية أن نتائج شهادة البكالوريا لن تتجاوز 20 جويلية2024 وقد تُعلن النتائج قبل ذلك.

وستجرى يوم غد الاحد إمتحانات شهادة البكالوريا أين يجتاز أزيد من 860 ألف مترشح، ابتداء من يوم غد الأحد على مدار 5 أيام، امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2024)، موزعين على 2869 مركز إجراء عبر التراب الوطني.