وزير التربية يكشف عن جديد البكالوريا

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أنه تقرر إدراج تصحيح رابع لأوراق إمتحانات البكالوريا هذه السنة.

وقال الوزير في حوار له مع التلفزيون العمومي، أن التصحيح الرابع لأوراق الإمتحان هو إجراء هام واستراتيجي. خاصة وأنه كان يعتمد في السنوات السابقة في البعض من الأحيان عندما يتحصل التلاميذ في الإمتحان على نقاط بعيدة على تلك المتحصل عليها في السنة الثالثة والإمتحان التجريبي أين يقدم التلاميذ على تقديم الطعون.

وأشار وزير التربية، إلى أن الإجراء يهدف إلى مراقبة النقاط لتكون سليمة وهي المتحصل عليها. مشيرا إلى أن التصحيح الرابع جاء ليكون مقارنة بين النقطة النهائية المتحصل عليها في البكالوريا مع النقطة المتحصل عليها في السنة الدراسية في نفس المادة والشعبة. وإذا لم يكن هنالك فارق كبير ويتجاوز الفروق المقبولة نظرا للتصحيحات الثلاثة يرجع إلى التصحيح الرابع لتفادي ظلم أي مترشح.

وأوضح الوزير، أنه تم التأسيس لهذا الإجراء الجديد بشكل إجمالي وشامل وهو إضافي لتأمين نقاط سليمة خالية من الأخطاء للتلاميذ.