وزير التربية يكشف عن موعد إعلان نتائج البكالوريا

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إعلان نتائج شهادة البكالوريا ستكون يوم 20 جويلية المقبل.

وأشار وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش إعطاء إشارة إنطلاق إمتحان البكالوريا من ولاية ورقلة. إلى أن إعلان نتائج البكالوريا سيكون يوم 20 جويلية أو قبل هذا التاريخ بيوم أو يومين. على حسب مدة تصحيح الأوراق.

وأضاف وزير التربية، أن ظروف التنظيم محكمة وتم تخصيص 18 مركز تجميع ومركز خاص بإعلان النتائج التي ستكون في 20 جويلية المقبل. مشيرا إلى أن إنطلاقة الإمتحان كانت موفقة خلال هذا الصباح مع تنظيم حسن خلال الأيام التي سيجرى فيها الإمتحان.

للإشارة شرع، اليوم الأحد، أزيد من 790 ألف مترشح في اجتياز إمتحانات شهادة البكالوريا 2023 “الباك”. وكانت مشاعر التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا، منقسمة بين القلق والتوتر والثقة بالنفس.

وطمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ليلة أمس السبت، التلاميذ على توفر كل الشروط اللازمة بسير إمتحان البكالوريا في ظروف حسنة.