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وزير التربية يكشف موعد تسديد مستحقات المستخدمين

بقلم نادية بن طاهر
وزير التربية يكشف موعد تسديد مستحقات المستخدمين
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أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الاعتمادات المالية المرصودة  كفيلة بمعالجة النقائص وتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير لندوة وطنية قدّم فيها تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول.

وحسب بيان للوزارة، أكّد بلعابد، أن الاعتمادات المالية المرصودة والموزعة على جميع المؤسسات التعليمية والمديريات. كفيلة بمعالجة النقائص وتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية.

وأشار الوزير إلى أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. سيصدر في الآجال التي أقرّها رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2023.

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