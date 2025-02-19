وزير التربية يكشف موعد صب زيادات النظام التعويضي

كشف وزير التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، للنهــار Tv، أن منحة المردودية سيتم الاستفادة منها في وقتها.

وقال الوزير في حوار خص به قناة النهار: “حريصون على استفادة موظفينا من منحة المردودية في وقتها”.

وأكد سعداوي أن الموظفين سيستفيدون خلال شهر مارس أو منتصفه من الزيادات التي جاء بها النظام التعويضي.

وحول توظيف الأساتذة المتعاقدين، قال وزير التربية: “سيتم تعديل القرار المتعلق بإقصاء بعض التخصصات من عملية التوظيف”.

وتابع سعداوي في السياق ذاته أنه تم تشكيل لجنة مع وزارة التعليم العالي للنظر في وضعيتهم.

أما بالنسبة لعملية الإدماج، قال سعداوي: “عملية الإدماج وما يرتبط بها مستمرة وتتم بصفة تدريجية”.

وفي ما يخص المناهج والبرامج، أكد سعداوي أنها مسألة مهمة ضمن برنامج كبير هو جودة التعليم. كما أنها لا بد أن تخضع لعملية التجديد والتطوير.

وأضاف الوزير أن مراجعة البرامج والمناهج هي عملية دقيقة. وستكون هناك جلسات جهوية تجمع المعنيين والأساتذة وأولياء التلاميذ للنظر في المناهج.