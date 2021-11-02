وزير التربية يلتقي أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين

التقى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين.

وهذا في إطار العمل التشاوري والإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي. تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالعمل الحثيث مع الشركاء الاجتماعيين.

والتكفل بانشغالاتهم لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

والذي ستعكف اللجنة التقنية المنصبة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 على دراسة كل مقترحات المنظمات النقابية.

وذلك في إطار الشفافية والصدق والمصداقية بهدف حلحلة كل المشاكل المطروحة في الميدان، وصياغة مشروع قانون أساسي يضمن الاستقرار في القطاع.