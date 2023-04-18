وزير التربية يلتقي ممثلي أولياء التلاميذ

إلتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس بمقر الوزارة كل من رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار. ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد. ورئيس الإتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حميد سعدي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

ويأتي لقاء وزير التربية، في إطار الإعلام والتنسيق الدوري مع رؤساء التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ، أين تم إطلاعهم على مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أفريل 2023. في شقها المتعلق بالتربية الوطنية، وعلى وجه الخصوص قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتوظيف 12 ألف أستاذ لتأطير الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي، من حاملي الشهادات الجامعية في التخصص. بالإضافة كذلك إلى استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية بالوزارة. الأمر الذي سيمكن من التحكم في هذا الملف بجميع أبعاده. ويجعل من المدرسة خزانا للنخب الرياضية، ويفتح آفاقا جديدة أمام أبنائنا التلاميذ.

كما أشار وزير التربية، إلى المكاسب الأخرى التي سيحققها تجسيد هذا القرار، سواء على المستوى البيداغوجي، المهني، الإجتماعي والاستراتيجي.

وقد شكّل اللقاء أيضا، فرصة لتقديم الشروحات الوافية والكافية، حول امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي، والذي استحسنوه كثيرا. مجدّدين انخراطهم الكامل والواعي والمسؤول في سبيل إنجاح هذا المشروع الذي سيرقى بالمدرسة الجزائرية وبالمنظومة التربوية إلى مستويات عليا.

كما ثمّن الوزير، الدور المحوري الذي تقوم به التنظيمات المعتمدة لأولياء التلاميذ في مرافقة المدرسة. وفي الإعلام والتوعية، حول كل المستجدّات والتحسينات التي تشهدها المدرسة الجزائرية.

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