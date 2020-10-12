وزير التربية يلتقي نقابة مديري الثانويات وهذا ما دار بينهم

إلتقى وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، ‬بالأمين العام الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات.

وحسب بيان لوزارة، حضر هذا اللقاء، أعضاء المكتب الوطني.

وألقى الوزير كلمة بهذه المناسبة، أبرز من خلالها الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة.

وأوضح الوزير، إن هذه المقاربة الجديدة، تتيح التفاعل الإيجابي والعمل التشاركي بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة، والتي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول.

كما عبر واجعوط، عن صدق نية الوزارة في تفعيل الحوار مع كل الشركاء، من دون إقصاء أو تمييز، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي الجواري.

ويأتي ذلك، للإصغاء إلى الانشغالات المطروحة، والسهر على التكفل بها قدر المستطاع، وفي حدود الاختصاص.

وتم خلال هذا اللقاء، طرح وتناول عديد المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم مناقشتها بكل وعي ومسؤولية.

واختتم الوزير اللقاء، بالتذكير بالمسؤولية التاريخية والالتزام الأخلاقي اتجاه المدرسة الجزائرية وتلاميذتنا، بغية العمل على إرساء ثقافة الحوار، وتوحيد وجهات النظر.

ويأتي كل هذا من أجل تهيئة ظروف الشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية، من خلال تجويد وتحسين النظام المدرسي، بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة لوطننا الحبيب، يضيف الوزير.