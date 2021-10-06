وزير التربية ينفي تقليص الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية

نفى وزير التربية عبدالحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، تقليص الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية مبددا بذلك كل الإشاعات التي راجت بهذا الخصوض.

وجاء في بيان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أنه خلال لقائه مع رئيس الجمعية عبدالرزاق قسوم بمقر الوزارة، أشار بلعابد إلى أن قطاعه يولي أهمية كبيرة لهذه المادة، بحيث تعد المادة الوحيدة التي عين لها مفتشا مركزيا لمتابعتها.

هذا واستمع الوزير إلى انشغالات جمعية العلماء المسلمين وأخذ توضيحات حول بعض القضايا المطروحة، أهمها “تقليص الحجم الساعي في مادة التربية الاسلامية” .

بالاضافة إلى تشجيع مدارس جمعية العلماء الخاصة بها، وامكانية التعاون بين جمعية العلماء ووزارة التربية الوطنية في جميع الميادين التي تهم القطاع.