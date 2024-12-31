وزير التربية يهنئ الأسرة التربوية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

هنّأ وزير التربية الوطنيةّ، محمد الصغير سعداوي، أفراد الأسرة التربوية كافة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025.

وحسب بيان الوزارة، كتب سعداوي “بمناسبة حلول السنة الميلادية 2025، يطيب لي أن أتقدم إلى كافة أفراد الأسرة التربوية بصادق التهاني وأخلص الأماني. سائلا الله العلي القدير دوام الصحة والعافية للجميع، وأن تكون السنة الجديدة سنة خير وتوفيق على نهج التطور والتميز لقطاعنا وجميع منتسبيه في ظل جزائر آمنة ومستقرة.”

وأضاف الوزير بالمناسبة “وهي سانحة نجدد فيها العزم على مواصلة العمل الجاد، والتعامل بكل حرفية ومهنية في إطار التعاون ضمانا لتكامل الجهود وتناسقها. لتحقيق المزيد من النجاحات وتجسيد سياسة الدولة في هذا المرفق. ليزداد قطاع التربية بمرافقه قيمة على قيمة ومكسبا على مكسب. والمضي قدما لتحقيق ما نطمح إليه من تقدم ونماء وازدهار لبلادنا الحبيبة”.