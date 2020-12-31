وزير التربية يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الجديد 2021

قدم وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، تهانيه لأسرة القطاع ولكافة الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021.

وجاء في برقية التهنئة:”يسعدني ويسرني ونحن نستقبل السنة الميلادية الجديدة2021،أن أعرب عن خالص التهاني وصادق الأماني لكافة أفراد الجماعة التربوية.”

كما دعا الوزير الله أن تكون السنة الجديدة فاتحة خيرأمن وسلام ونماءعلى الشعب الجزائري الأبي بمزيد من التقدم والسؤدد والازدهار.

وواصل واجعوط:”كما أغتنم هذه المناسبة، متضرعا المولى جلت قدرته بأن يرفع علينا البلاء والوباء وسيع الأسقام.”

وفي الختام،دعا الوزير أفراد الجماعة التربوية إلى مواصلة العمل وبذل مزيدا من التظاهر التعاون والتكامل للارتقاء بالمدرسة الجزائرية وبوطننا المفدى.