وزير التربية يهنئ الفريق الوطني المتوج في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات بكوت ديفوار

تقدم وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بأحر التهاني إلى أعضاء الفريق الوطني الجزائري لوزارة التربية الوطنية، المتوج بالمرتبة المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (Pan African Mathematics Olympiad - PAMO 2026).

كما هنأ الوزير كذلك أولياء التلاميذ المتوجين، والأسرة التربوية بالمؤسسات التعليمية ومديريات التربية التي ينتمون إليها. والأساتذة والمؤطرين الذين أسهموا في هذا الإنجاز المشرف.

هذا وثمن سعداوي ما تحلّى به التلاميذ من جد واجتهاد وتميز، ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات والتألق. في مختلف المنافسات العلمية الإقليمية والدولية، بما يرفع راية الجزائر ويعزز مكانتها بين الأمم.

يشار أن الفريق الوطني حقق الفريق الوطني المتكون من ستة (06) تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي. توج بالمرتبة الأولى على المستوى الإفريقي، بعد إحراز تسع (09) ميداليات، وهو أكبر عدد من الميداليات المتوج بها. خلال هذه الطبعة، إلى جانب تحقيق علامتين كاملتين، في إنجاز انفرد به الفريق الجزائري. إذ لم يحقق أي متسابق آخر من مختلف الدول المشاركة العلامة الكاملة. فضلاً عن تتويج التلميذة يحي آلاء بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور