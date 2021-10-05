وزير التربية يهنئ المعلمين في يومهم العالمي

قدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، تهانيه، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

وقال الوزير ان اعتماد شعار المعلم عماد انعاش التعليم لهذه السنة، لدليل على مكانة المعلم الراقية والمفصلية.

وأضاف “لقد قدم المعلم نموذجا يقتدي به من حيث الانضباط في تطبيق البروتوكول الصحي. وفي تضحياته من أجل ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ رغم الجائحة”.

كما وقف الوزير وقفة ترحم على المعلمين الذين فارقوا الحياة جراء الجائحة. وهم يؤدون مهاهم النبيلة بباسلة واستحقاق.

وتمنى الوزير لسائر موظفي القطاع دوام الصحة والطمأنينة وراحة البال.