وزير التربية يهنئ ممثلي الجزائر في الأولمبياد الدولي للرياضيات

تقدّم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بأسمى عبارات التهاني لممثّلي الجزائر في الأولمبياد الدولي للرياضيات. ويتعلق الأمر بكل من بن ملوكة محمد أمير، آيت حمدوش هيثم، بوفدجيغن عبد النصير، حمادي عبد الإله.

واضاف وزير التربية “ذلك بعد تحقيقهم إنجازًا استثنائيًا مكّن الجزائر من افتكاك المرتبة الأولى والميدالية الذهبية”. “من بين 40 دولة مشاركة، في العاصمة الروسية موسكو”.

كما سجّل ا الوزير أنّ الطالبَين بوفدجيغن عبد النصير وحمادي عبد الإله كانا ضمن الفريق الوطني الجزائري لأولمبياد الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي. و”هو ما يعدّ ثمرةً للجدّ والاجتهاد، ودليلًا على الكفاءة العلمية لأبنائنا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور