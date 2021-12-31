وزير التربية يهنىء الجزائريين بحلول السنة الميلادية الجديدة 2022

هنأ عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية الاسرة التربوية خاصة والشعب الجزائري عامة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.

وفي رسالة تهنئة نشرت على حساب الوزارة عبر الفيسبوك دعا بلعابد الله أن تكون هذه السنة فاتحة خير علينا وأمن وسلام. بمزيد من التقدم والإزودهار.

وتوجه الوزير بهذه المناسبة إلبى جميع أفراد الأسرة التربوية كل ٌبقيمته ومقامه بوفقة إجلال وعرفان لما ابدوه من حسٍ تربوي عالي خلال السنة الماضية. كما وفق الوزير ترحم الوزير على أرواح الطاهرة وكذا أرواح كل الجزائريين الذين قضو بفعل جائحة وباء كورونا

وإغتنم وزير التربية الفرصة لدعوة كافة عمال التربية إلى المشاركة في حملة التلقيح الثالثة. والتي من المقرر أن تنطلق يوم 02 جانفي 2022. واشار الوزير إلى عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الشتاء في تاريخها المحدد وذلك يوم الاحد 02 جانفي 2022.

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أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الأحد، عن تنظيم حملة ثالثة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 13 جانفي 2022.

وخلال ترأسه أشغال ندوة وطنية خُصِّصت لإعطاء التوجيهات الواجب اتباعها تحضيرا لعودة التلاميذ من عطلة الشتاء. قال بلعابد أنه تم بالتنسيق مع وزير الصحة، تقرر تنظيم حملة ثالثة للتلقيح، في الفترة من 02 إلى 13 جانفي 2022.

كما شدّد بلعابد على ضرورة التنسيق مع مديري الصحة للنظر في أنجع السبل التي تُقَرِّب الفرق الطبية من مستخدمي قطاع التربية. سجلت بالحملة الثانية للتلقيح أعلى النسب في الولايات التي كانت فيها الفرق الطبية تتنقل إلى المؤسسات التعليمية.

كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية لوضع استراتيجية جماعية لضبط هذه العملية. كما قدّم توجيهات لتشجيع وتكريم المؤسسات التي تحقق نسبا عالية من تلقيح الموظفين.

وسيُتّخذ نفس الإجراء على مستوى الإدارة المركزية بالنسبة لمديريات التربية التي ستتصدر الترتيب من حيث نسبة التلقيح.

كما قال الوزير، أن اتخاذ قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، كان خطوة وقائية احترازية اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية التلاميذ. ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.

ويفترض أن تكون هذه الفترة قد سمحت للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل وأن يتماثلوا للشفاء.

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